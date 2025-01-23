Kartalkaya otel yangınında ölenlerin 36'sı çocuk
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden en az 36'sı çocuk. Yangın okulların yarıyıl tatilinin ilk günlerinde meydana gelmişti.
BBC Türkçe'nin açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Kartalkaya'da en az 36 çocuk hayatını kaybetti.
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti tamamlandı.
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, yangında yaşamını yitiren 78 kişinin isimlerini açıkladı.
Haberler, sosyal medya paylaşımları, kurumların ve okulların yayımladığı taziye mesajları gibi açık kaynaklardan derlediğimiz verilere göre, yangında 18 yaşında ve altında en az 36 kişi hayatını kaybetti.
Felaket en az 30 aileye dokundu.
İlk aşamada 11 kişinin gözaltına alındığı, fakat ihmal ve denetim tartışmalarının artarak sürdüğü yangında, neredeyse her aileden en az bir çocuk hayatını kaybetti.
Çocukların çoğu ya ilkokul ya da ortaokul çağındaydı.
Pek çok okul, hayatını kaybeden öğrencilerinin arkasından taziye mesajı yayımladı.
Sömestr tatili olması sebebiyle çocuklarıyla birlikte kış tatili yapmak isteyen birçok aile, tüm fertleriyle birlikte hayatını kaybetti.
Bursa'da yaşayan diş hekimi anne Yasemin Boncuk Tüzgiray ve eşi Erhan Tüzgiray, çocuklarını yarıyıl tatili için Bolu'ya götürmüştü.</
Tüzgiray ailesi, 8 yaşındaki Demir ve 11 yaşındaki Defne ile birlikte yangında hayatını kaybetti.
İstanbul'da yaşayan ve iki çocuklarıyla birlikte Grand Kartal Oteli'ne gelen Doğan ailesi de yangında öldü.
41 yaşındaki anne Duygu ve 40 yaşındaki baba Mert Doğan'ın iki kızı Doğa ve Mavi, henüz ilkokul çağındaydı.
Yangında Dayı ailesi de iki kızlarıyla birlikte öldü. Aile bugün İstanbul'da toprağa verildi.
Ticaretle uğraşan Süleyman Dayı ve emekli bankacı eşi Seden Nurgül Dayı,15 yaşındaki kızları Ela ve 12 yaşındaki Buse Dayı ile otelin 11'inci katında yangına yakalandı.
Çetiz ailesinde ise iki yetişkin, üç çocuk olmak üzere beş kişilik tüm aile hayatını kaybetti.
Doktor baba Ahmet ve öğretmen anne Habibe Çetiz'in, 11 yaşında Sedat ve Vedat isminde ikiz çocukları ve Esat isminde 9 yaşında bir erkek çocukları vardı.
Çocukların isimleri:
- Alya Turan
- Vedia Nil Apak
- Nehir Sarıtaş
- Ömür Kotan
- Ayşe Maya Doğan
- Vedat Çetiz
- Mina Akişli
- Alican Boduroğlu
- Elif Nas Boduroğlu
- Eren Bağcı
- Doğa Doğan
- Mavi Doğan
- Pera Suyolcu
- Demir Tüzgiray
- Doruk Sarıtaş
- Elif Derin Yalçın
- Atlas Kaan Tokcan
- Kemal Tokcan
- Özüm Karataşlı
- Esat Çetiz
- Kerem Güngör
- Lalin Doğan
- Oya Kanpolat
- Ala Dora Türkmen
- Pelin Güngör
- Dila İnal
- Ela İnal
- Sümeyye Güner
- Bekir Sadık Gültekin
- Muhammed Selim Gültekin
- Yusuf Sinanettin Gültekin
- Alya Altın
- Defne Tüzgiray
- Sedat Çetiz
- Ela Dayı
- Buse Dayı
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