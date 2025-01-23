Kartalkaya otel yangınında ölenlerin 36'sı çocuk

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 78 kişiden en az 36'sı çocuk. Yangın okulların yarıyıl tatilinin ilk günlerinde meydana gelmişti.

Kartalkaya otel yangınında ölenlerin 36'sı çocuk
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BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 23.01.2025 - 17:21

BBC Türkçe'nin açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre, Kartalkaya'da en az 36 çocuk hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin kimlik tespiti tamamlandı.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, yangında yaşamını yitiren 78 kişinin isimlerini açıkladı.

Haberler, sosyal medya paylaşımları, kurumların ve okulların yayımladığı taziye mesajları gibi açık kaynaklardan derlediğimiz verilere göre, yangında 18 yaşında ve altında en az 36 kişi hayatını kaybetti.

Felaket en az 30 aileye dokundu.

İlk aşamada 11 kişinin gözaltına alındığı, fakat ihmal ve denetim tartışmalarının artarak sürdüğü yangında, neredeyse her aileden en az bir çocuk hayatını kaybetti.

Çocukların çoğu ya ilkokul ya da ortaokul çağındaydı.

Pek çok okul, hayatını kaybeden öğrencilerinin arkasından taziye mesajı yayımladı.

Sömestr tatili olması sebebiyle çocuklarıyla birlikte kış tatili yapmak isteyen birçok aile, tüm fertleriyle birlikte hayatını kaybetti.

Bursa'da yaşayan diş hekimi anne Yasemin Boncuk Tüzgiray ve eşi Erhan Tüzgiray, çocuklarını yarıyıl tatili için Bolu'ya götürmüştü.</

Tüzgiray ailesi, 8 yaşındaki Demir ve 11 yaşındaki Defne ile birlikte yangında hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan ve iki çocuklarıyla birlikte Grand Kartal Oteli'ne gelen Doğan ailesi de yangında öldü.

41 yaşındaki anne Duygu ve 40 yaşındaki baba Mert Doğan'ın iki kızı Doğa ve Mavi, henüz ilkokul çağındaydı.

Yangında Dayı ailesi de iki kızlarıyla birlikte öldü. Aile bugün İstanbul'da toprağa verildi.

Ticaretle uğraşan Süleyman Dayı ve emekli bankacı eşi Seden Nurgül Dayı,15 yaşındaki kızları Ela ve 12 yaşındaki Buse Dayı ile otelin 11'inci katında yangına yakalandı.

Çetiz ailesinde ise iki yetişkin, üç çocuk olmak üzere beş kişilik tüm aile hayatını kaybetti.

Doktor baba Ahmet ve öğretmen anne Habibe Çetiz'in, 11 yaşında Sedat ve Vedat isminde ikiz çocukları ve Esat isminde 9 yaşında bir erkek çocukları vardı.

Getty Images
Kartalkaya'da ölenlerin yakınları

Çocukların isimleri:

  1. Alya Turan
  2. Vedia Nil Apak
  3. Nehir Sarıtaş
  4. Ömür Kotan
  5. Ayşe Maya Doğan
  6. Vedat Çetiz
  7. Mina Akişli
  8. Alican Boduroğlu
  9. Elif Nas Boduroğlu
  10. Eren Bağcı
  11. Doğa Doğan
  12. Mavi Doğan
  13. Pera Suyolcu
  14. Demir Tüzgiray
  15. Doruk Sarıtaş
  16. Elif Derin Yalçın
  17. Atlas Kaan Tokcan
  18. Kemal Tokcan
  19. Özüm Karataşlı
  20. Esat Çetiz
  21. Kerem Güngör
  22. Lalin Doğan
  23. Oya Kanpolat
  24. Ala Dora Türkmen
  25. Pelin Güngör
  26. Dila İnal
  27. Ela İnal
  28. Sümeyye Güner
  29. Bekir Sadık Gültekin
  30. Muhammed Selim Gültekin
  31. Yusuf Sinanettin Gültekin
  32. Alya Altın
  33. Defne Tüzgiray
  34. Sedat Çetiz
  35. Ela Dayı
  36. Buse Dayı

BBC Türkçe
Etiketler: #Kartalkaya #Yangın

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