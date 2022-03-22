Genç kadının yüzüne kimyasal madde attı: Yakalama kararı çıkarıldı

22 Mart 2022 Salı, 17:22

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Mamak ilçesinde yaşayan mağdur S.S, 4 yıl önce şiddet gördüğü için ayrıldığı eski erkek arkadaşı tarafından saldırıya uğradı. S.S'yi yakalayarak silah zoruyla yakınlardaki çocuk parkına götüren Bolat, burada cebinden çıkardığı kimyasal maddeyi kadının yüzüne attı. S.S'nin yüzünün belirli bölgelerinde ikinci dereceden yanık ve lekeler oluştuğu belirlendi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmemek' adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanık Bolat hakkında Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. İddianamede sanığın, "kasten yaralamadan" 6 aydan 1 yıl 6 aya, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan' 2 yıldan 10 yıla, 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırıdan' 2 yıldan 5 yıla ve 'silahlı tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mahkeme, toplamda 6 yıl 6 aydan 21 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Bolat'ın, adli kontrol şartını 9 Mart'ta kaldırdı. Mağdur avukatının sanık Bolat'ın daha önce adli kontrol şartını ihlal ettiğine ilişkin dilekçesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sanığın tutuklanmasını talep etti. Bu talebi yerinde göre Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Bolat'ın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.