Genç Kart nedir? Genç Kart ne işe yarar? Genç Kart başvurusu nasıl yapılır?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıklamaları ardından Genç Kart uygulamasının ayrıntıları merak edildi. Peki, Genç Kart nedir? Genç Kart ne işe yarar? Genç Kart başvurusu nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 10:31
Genç Kart nedir? Genç Kart ne işe yarar? Genç Kart başvurusu nasıl yapılır?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Genç Kart uygulaması hakkında konuştu. Milyonlarca genç Genç Kart uygulaması hakkında araştırmalara başladı. Peki, Genç Kart nedir? Genç Kart ne işe yarar? Genç Kart başvurusu nasıl yapılır?

GENÇ KART NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Genç Kart, 1 yıl boyunca 18 yaşını dolduran gençler tarafından kullanılabilecek. Müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal faaliyetlerden indirimli ya da ücretsiz yararlanılacak.

GENÇ KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Genç Kart başvuru detayları ise önümüzdeki günlerde belli olacak.


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