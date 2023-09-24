Yayınlanma: 24.09.2023 - 11:42

Güncelleme: 24.09.2023 - 11:42

Muhammed Yakut bu kez sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında konuştu. Muhammed Yakut'un açıklamalarının ardından mail order'ın ne demek olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Mail order nedir? Mail order nasıl yapılır? Mail order ile ödeme nedir?

MAİL ORDER NEDİR, NASIL YAPILIR?

Mail order, kredi kartının fiziksel olarak pos cihazının yanında bulunmaması durumunda kullanılan bir ödeme yöntemidir. Örneğin, kredi kartınızın manyetiği bozulduğunda, pos cihazında bir arıza olduğunda veya internet bağlantısı kesildiğinde mail order ile ödeme yapabilirsiniz. Ayrıca, internet üzerinden alışveriş yaparken de mail order yöntemini kullanabilirsiniz. Mail order ile ödeme yapmak için kredi kartınızın bu işleme açık olması gerekmektedir. Kredi kartınızı mail order için bankanızın müşteri hizmetleri, internet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden açtırabilir veya kapatabilirsiniz.

Mail order işlemi üç farklı şekilde yapılabilir:

Pos cihazı üzerinden: Bu yöntemde, pos cihazına kredi kartı bilgileri manuel olarak girilir. Bu bilgiler kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodudur. Pos cihazından tek slip çıkar ve işletme tarafından saklanır.

Mail order formu ile: Bu yöntemde, işletme müşterisine bir mail order formu gönderir. Müşteri bu forma kimlik bilgileri, kart bilgileri ve ödenecek tutarı yazar ve imzalar. Form işletmeye ulaştığında, pos cihazına kart bilgileri girilerek ödeme alınır.

Telefon ile: Bu yöntemde, müşteri telefonla işletmeyi arar ve kart bilgilerini sözlü olarak verir. İşletme de bu bilgileri pos cihazına girerek ödeme alır.