Genç kız kaçırılmak istendi: 'Kadına yönelik şiddetin hâlâ önlenememesinin önemli ve birinci nedeni artık cezasızlık algısıdır'

Yayınlanma: 04.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.02.2025 - 04:00

Zorla otomobile bindirilen genç kız, çevredekilerin tepki göstermesi üzerine fırsattan yararlanıp araçtan inerken olay yerinden kaçan A.A. ise yakalandı.

Önceki dönem İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Sözcüsü avukat Birsen Baş Topaloğlu, “Kadına yönelik şiddetin hâlâ önlenememesinin önemli ve birinci nedeni artık cezasızlık algısıdır. Bu algı toplumda o kadar yerleşmiştir ki kamusal alanlarda kadınlar, hiç çekinmeden herkesin gözü önünde dövülmekte, öldürülmekte, cinsel saldırıya uğramakta ve kaçırılmaktadır. 2025’i ‘Aile Yılı’ ilan eden iktidarın asıl ‘Kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadele yılı’ ilan etmesi gerekir” dedi.

‘BERAAT KARARI HUKUKA AYKIRI’

Aydın'daki bir otelde B.B’ye (21) nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve ardından beraat eden şarkıcı Kurtuluş Kuş’un davası istinaf mahkemesine taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararda herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını belirterek başvuruyu esastan reddetti ve Kuş’un beraat kararını onadı.

Aile, mahkemenin kararı onamasının ardından dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu. Kararın bozulmasını isteyen savcılık, eksik tanık ifadelerinin olduğunu ve eksik kovuşturma sonucu hüküm kurulduğunu belirtti. Önümüzdeki günlerde ise Yargıtay’ın kararı bekleniyor.