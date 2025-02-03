Meteoroloji tarih verdi: İstanbul ve Ankara'ya kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji’nin verilerine göre, yarın Ankara’da, çarşamba günü ise İstanbul’da kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji’nin verilerine göre, yarın Ankara’da, çarşamba günü ise İstanbul’da kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara’da yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü kar yağışı; İstanbul’da ise çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 9 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç!
- 3 isim verdi, ‘sırtımızı döneceğiz’ dedi!
- İntihar eden Dr. İlker Gönen'in avukatına soruşturma!
- Son anda butona basmış, gardiyanları çağırmış
- Uzun ve Enginyurt CHP’ye katıldı!
- Yeğen Öcalan’dan dikkat çeken açıklama!
- Naci Görür'den flaş 'Ege Denizi' uyarısı!
- İmamoğlu'ndan flaş 'sandık' yanıtı
- 30 yıllık kuruyemiş devi 'iflas' ediyor
- Erdoğan'dan üstü kapalı 'İmamoğlu' açıklaması