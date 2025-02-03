Meteoroloji tarih verdi: İstanbul ve Ankara'ya kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji’nin verilerine göre, yarın Ankara’da, çarşamba günü ise İstanbul’da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul ve Ankara'ya kar ne zaman yağacak?
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ANKA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:40

Meteoroloji’nin verilerine göre, yarın Ankara’da, çarşamba günü ise İstanbul’da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara’da yarın karla karışık yağmur, çarşamba günü kar yağışı; İstanbul’da ise çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.


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