Gençler Adana'dan Silivri'ye 'özgürlük' yürüyüşünde... Zeydan Karalar'dan mesaj var!

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, başta Zeydan Karalar olmak üzere, tutuklanan CHP’li belediye başkanlarına destek amacıyla Adana’dan Silivri’ye yaklaşık bin 200 kilometrelik Özgürlük Yürüyüşü başlatan gençleri, Pozantı ilçesinden sonra ulaştıkları Zengen mevkisinde ziyaret etti.

Gençlerle bir süre yürüyen ve onlara moral veren Geçer, “Adana’dan Silivri’ye özgürlük için yola çıkan genç kardeşlerimizi Zengen mevkisinde ziyaret ederek yürüyüşlerine eşlik ettim. Gençlerimiz, Silivri’de haksız yere tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar başta olmak üzere tüm siyasi tutuklularımız için yürüyor. Bu haksızlığın sona ermesi, özgürlüğün ve adaletin hakim olması için biz de onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

BAŞKAN KARALAR'DAN MESAJ VAR

Tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Başkan Zeydan Karalar da Silivri’den gençlere el yazısıyla bir mesaj gönderdi.

Karalar mesajında şunları kaydetti:

“Sevgili gençler, bugün Pozantı’ya gelmişsiniz kazasız belasız. İnşallah yürüyüşünüzün tamamlanması da böyle olur. Aman sıcakta yürümeyin. Gıdanıza, suyunuza dikkat edin. Özveriniz çok önemli. Bu yakıcı sıcakların olduğu ortamda yürümek aslında tehlikeli. Siz bunu göze alarak burada yatanların özgürlükleri için büyük özveride bulunuyorsunuz. Takdire şayan. Hepinizi öpüyorum. Kalın sağlıcakla.”