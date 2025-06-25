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Gençler bankta satranç oynarken rahatsız edilmişti: Başkan Mesut Kösedağ'dan karşı hamle

Gençler bankta satranç oynarken rahatsız edilmişti: Başkan Mesut Kösedağ'dan karşı hamle

25.06.2025 16:55:00
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Haber Merkezi
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Gençler bankta satranç oynarken rahatsız edilmişti: Başkan Mesut Kösedağ'dan karşı hamle

Kadıköy'de bankta kendi halinde satranç oynayan gençler, kimliği belli olmayan bir kişi tarafından, 'tezgah benim' diyerek kaldırılmıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, yarın Moda Sahil'de satranç oynayacağını açıkladı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde tuhaf bir olay gerçekleşti.

Parktaki banka kendi halinde satranç oynayanlara gelen bir kişi 'tezgah benim' diyerek kaldırmaya çalıştı.

Aynı kişinin gençleri tehdit ederek 'zabıta gelirse kavga çıkar' sözleri de dikkat çekti.


BAŞKAN ADIM ATTI: 'SATRANÇ OYNAYACAĞIM'

Videonun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı açıklama yaptı.

Kösedağı, "Satranç takımlarımı alıp yarın 20.00'de Moda Sahil'deki banklarda satranç oynayacağım. Herkesi sahile satranç oynamaya beklerim, yarın görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

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