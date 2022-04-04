Gençlerden Erdoğan’ın açıklamalarına tepki: Cumhurbaşkanının görevi hayal satmak değildir!

04 Nisan 2022 Pazartesi, 13:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, katıldığı bir programda dile getirdiği gençlere yönelik tavsiyesi gündemdeki yerini koruyor. İstanbul'un Fatih semtinde, 'Genç Projeler' programına açıklamalarda bulunan Erdoğan, gençlere, "Yakın çevrenizden başlayarak ülkemizi, imkânınız olursa dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartlarınızı zorlayın" tavsiyesinde bulunmuş, o ifadeler sosyal medyada gündem olmuştu.

Muhalefet, Erdoğan'ın açıklamalarını eleştirirken; gençler de söz konusu 'tavsiyelere' tepki gösterdi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, Kurtuluş Partisi Gençliği adına Enes Eroğlu ve Türkiye Komünist Gençliği Sözcüsü Mert Doğan Cumhuriyet’e konuştu.

"CUMHURBAŞKANININ GÖREVİ HAYAL SATMAK DEĞİLDİR"

CHP’li Killik şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle söylemeliyim ki yurtdışına çıkıp gezmek, yeni şehirler görmek, insanlarla tanışmak gerçekten çok güzel bir hayal. Ancak bir Cumhurbaşkanının görevi hayal satmak değildir. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ülkeyi yönetenlerin görevi, herkese hayallerini gerçekleştirebilecekleri olanakları sağlamaktır. Ekonomik ve sosyal olarak onlara mümkün olan en iyi şartları sunmaktır. AK Parti iktidarı, Türkiye’deki gençlere bu imkânları sundu mu ki şimdi onlara ‘yurtdışına çıkın’ diyor?

Bu ülkede doğup yetişen, bu ülkenin evladı olan gençler, şartlarını şehir şehir ülke ülke gezmek için değil, şehrindeki bir kafede çay içebilmek için zorluyor. Üniversite öğrencileri ders dışındaki vakitlerini yurtdışına gitmeye değil, geçinmek için yarı zamanlı çalışmaya harcıyor. Kimi zaman çalışmak zorunda oldukları için okula bile gidemiyorlar. Okulu bitiren gençler vakitlerini gidecekleri ülkeyi seçmek için değil, iş bulmak için harcamak zorunda. Çünkü genç işsizliği tüm zamanların en yüksek oranlarına ulaşmış durumda. Hangi ülkeye ne kadar bütçe ayırmalarını gerektiğini değil, KYK borçlarını ellerine geçen üç kuruş parayla nasıl ödeyeceklerini düşünüyorlar.”

"İKTİDAR İÇİN ÖNEMLİ OLAN GENÇLERİN UFKUNUN GENİŞLEMESİ DEĞİL, YANDAŞLARININ ZENGİN OLMASI"

“Peki, Cumhurbaşkanı bu durumun farkında değil mi ki böyle bir açıklama yapıyor? Bence sonuna kadar farkında” diyen Killik, “Fakat o, bu açıklama ile kendi suçunu gençlere yıkmak istiyor. ‘Hepsi istese yapar da yeteri kadar zorlamıyorlar’ imajı yaratmaya çalışıyor kendi kafasında. Oysa böyle bir şey yok. Yurt dışına çıkmayı, yeni şehir ve insanlarla tanışmayı kim istemez ki? Herkes ister. Fakat ne yazık ki onlara bunu sunabilecek bir iktidar yok. Bu talebinde samimi olan bir iktidar, önce KYK borçları için bir şeyler yapar. Teknolojik aletlerdeki yüksek vergiler için bir şey yapar. Yapılmaz değil, yapılır. İktidara yakın holdinglere kıyak yapmak yerine vergiler indirilebilir. Yandaş şirketlere devlet bankalarından faizsiz kredi vermek yerine, gençler desteklenebilir. Neden yapmıyorlar? Çünkü gençler, onlar için şirketlerden daha değersiz. Çünkü iktidar için önemli olan gençlerin ufkunun genişlemesi, yeniliklerle tanışmaları değil, yandaşlarının daha da zengin olması” değerlendirmesinde bulundu.

"İKTİDARI İLK SEÇİMDE GÖNDERECEKLER"

Killik, “AK Parti şunu iyi bilmeli ki gençler hayallerinin peşinden gidecekler. Fakat bunun ilk adımı yurt dışına çıkmak değil, hayallerinin önüne taş koyanları yollamak olacak. Üniversite hayatını yaşatmayan, işsizliği yükselten, kendilerini ekonomik krize ezdiren ama iktidar partisinde görev alan yaşıtlarını devlet kaynakları ile ülke ülke gezdiren iktidarı ilk seçimde gözlerini bile kırpmadan gönderecekler. Ve biz geleceğin Türkiye’sini, bizzat onlar ile kuracağız” ifadelerini kullandı.

"BU SÖMÜRÜ DÜZENİ BİZ GENÇLERİ ÖLDÜRÜYOR"

“Türkiye’de öğrenciler barınamıyor ve geçinemiyor” diyen Eroğlu, “Binbir zorlukla girdiği üniversiteyi bitirip iş bulamayan, öğrenim gördüğü alanla ilgili bir yere atanamayan, KPSS yazılı sınavını kazanıp sözlü sınavda elenen arkadaşlarımız intihar ederek hayatlarına son veriyorlar. Maddi durum yetersizliğinden kaynaklı onlarca genç kazandıkları üniversitelerde eğitimlerine devam edemeyip çalışmak zorunda kalıyor. Onlarca genç kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehre gelip yurt yetersizliğinden kaynaklı sokakta yaşamakla karşı karşıya kalıyor. Barınamayan öğrenciler AKP’giller eliyle cemaat yurtlarına, tarikat evlerine mahkûm ediliyor. Daha sonra o yılan yuvalarından acı haberler alıyoruz. Mehmet Sami Tuğrul, Enes Kara gibi… Tarikat evleri, cemaat yurtları gençlerimiz için ölüm demektir ve derhal kapatılmalıdır. Bu sömürü düzeni biz gençleri öldürüyor!” değerlendirmesinde bulundu.

"GENÇLİK SÖMÜRÜ İSTEMİYOR"

HKP’li Eroğlu açıklamasının devamında şunları belirtti:

“Tüm ülke de bunlar yaşanırken AKP’giller’in reisi, ‘İmkânınız olursa dünyayı gezin’ açıklamasında bulunabiliyor. Bu söylem açıkça halkın çektiği acılardan, gençliğin içerisinde bulunduğu belirsizlik halinden, halkın büyük bir kesiminin yaşadığı ekonomik sıkıntılardan habersiz bir şekilde bin 100 odalı sarayında oturup din bezirgâncılığı ile kazanılan haram paralardan gözü boyanmış iktidar sahiplerinin sözleridir.

Halkımızla ve gençliğimizle alay eden bu sözlerin sahipleri, onlara bu iktidarı sunan ABD-AB emperyalizmi ve kendi akıllarınca dalga geçmeye çalışan AKP’giller’e en net cevabı bu ülkenin en vatansever, en halksever gençleri olan Kurtuluş Partisi Gençliği verecektir. Biz Kurtuluş Partisi Gençliği olarak ‘Gençlik Sömürü İstemiyor’ diyoruz, Yarınlara umutla uyandığımız, bilimsel, laik, eşit ve demokratik bir eğitim hayatımızın olabileceği, geçinme ve barınma derdimizin olmadığı, yaşanabilecek bir gelecek istiyoruz!”

"GENÇLİĞİN GELECEĞİNE DÖNÜK GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRILARDIR"

TKP’li Doğan, “Erdoğan’ın söylemlerinin gençlik açısından uzun süredir bir karşılığı bulunmuyor. Bugünün gençliğinin çok büyük kısmı hayatının neredeyse tamamını AKP iktidarında geçirdi. Bu durumun yarattığı ümitsizlik ve gelecek kaygısı küçük bir azınlık dışında bütün gençlerde gözlemlenebilir” dedi.

Doğan açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bunun üzerine kapitalizmin içine girdiği kriz ve Türkiye/dünya siyasetindeki gelişmeler gençliğin geleceğe kuşkuyla bakmasına neden olmaktadır. AKP iktidarı ise zamlarla, işsizlikle, gerici baskılarla bu kuşkuyu arttırmak için elinden geleni yapmakta. Kamu kaynaklarının talan edilmesi, ekonomik kriz, temel ihtiyaç ve eğitim hakkındaki piyasalaşma ve bu hakların ulaşılamaz duruma gelmesi Erdoğan döneminin imza işleriydi. Bunların tümü gençliğin geleceğine dönük gerçekleştirilen saldırılardır."

"ERDOĞAN’IN KİŞİSEL GELİŞİM TAVSİYESİ SAÇMALIKTIR"

“Gençler temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamazken, Erdoğan’ın kişisel gelişim tavsiyeleri tek kelimeyle ‘saçmalık’ olarak yorumlayabiliriz. Bu saçmalığa karşı söylenmesi gereken ise pasaport fiyatlarından dem vurmak değil, insanca yaşamak için taleplerimizi sıralamaktır” diyen Doğan taleplerini şöyle sıraladı:

1. Enerji sektörü devletleştirilmeli, temel ihtiyaçların ulaştırılması bir kar alanı olmaktan çıkartılmalıdır.

2. Geleceğimizi karartmak isteyen Tarikatlar kapatılmalıdır.

3. Öğrencileri kamu tarafından nitelikli ve gelişkin bir yurt hizmeti sunulmalı, bu alanı eğitim hakkının bir parçası olarak görüp özel yurtlar kamulaştırılmalı, yeterli yurt imkanları öğrencilere sunulmalıdır.

4. Öğrenim sürecinde ve sonrasında mevcut olan güvencesiz çalışma statüleri ortadan kaldırılmalı, mesleki her çalışmaya insanca bir ücret verilmelidir.