Gençlere ateş açtılar: Çöp atmaya çıkan asker yakaladı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokakta sohbet eden genç kızların yanından geçerken motosiklet üzerinden tabancayla ateş eden 2 şüpheli, çöp atmak için evinden sokağa çıkan jandarma Uzman Çavuş tarafından yakalandı.
Olay saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi.
Sokakta 3 kız arkadaş sohbet ettiği sırada motosikletle geçen 2 şüpheliden biri elindeki tabancayı kızlara doğrultarak ateş etti.
Genç kızlar panik ve korku içerisinde kaçışırken, iki şüpheli motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.
ÇÖP ATMAYA ÇIKAN JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ ŞÜPHELİLERİ YAKALADI
Bu sırada çöp atmak için evinden çıkan ve olaya tanık olan uzman çavuş, müdahale ederek motosikletteki şüphelileri yakaladı. Şüphelinin elindeki tabancaya el koyan jandarma personeli, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, motosiklet sürücüsü E.A.’ya (15) ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 706 TL cezai işlem uygularken, kurusıkı tabir edilen tabancayla ateş eden A.T. (15) ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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