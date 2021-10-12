Gençleri Evlendirme Vakfı Başkanı’na fahri doktora veren üniversiteden bir doktora da Bakan Kurum'a
Verdiği fahri doktoralarla gündeme gelen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a da fahri doktora verileceğini duyurdu.
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) tarafından geçen yıl Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir’e fahri doktora unvanı verilmesi tartışma yaratmış konu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınmıştı.
Üniversiteden bugün yapılan duyuruda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a fahri doktora verileceği belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’a fahri doktora tevdi edilmesi ile ilgili tören düzenlenecektir. Rektör Prof.Dr. Saffet Köse’nin ev sahipliğinde İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger’in de teşrifleriyle 15 Ekim 2021 Cuma Günü Saat: 10.00 ‘da yapılacak törenimize katılımınızı diler, saygılarımızı sunarız." denildi.
NE OLMUŞTU?
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Saffet Köse, daha önce yönetiminde bulunduğu Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir’e geçen yıl fahri doktora unvanı vermişti.
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