Gençlerin istihdamına katkı sağlayan proje

Yayınlanma: 17.08.2023 - 16:36

Güncelleme: 17.08.2023 - 16:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Gökyüzünün Yıldız Gençleri” projesi ile 18 – 29 yaş arası gençlere yönelik İHA-1 ticari pilotluk eğitimleri başladı. Proje kapsamında 18-29 yaş arası üniversiteden yeni mezun veya üniversite öğrencileri olmak üzere yaklaşık 200 kişiye yılsonuna kadar ehliyetlerinin teslim edilmesi hedefleniyor. Programa katılan kursiyerler, 8 saati uygulamalı olmak üzere toplam 32 saat süren ücretsiz eğitimler sınıf içi olarak İBB’nin Büyük İstanbul Otogarındaki Gençlik Ofisi’nde, uygulama eğitimleri ise Yenikapı Spor Tesisi’nde veriliyor.

Eğitimi veren Türkiye’nin öncü dron teknolojileri platformu Dronmarket’in İHA Pilot Eğitmeni Mustafa Bilim “Teknoloji günümüzde çok hızlı ilerliyor. Özellikle gençler artık sadece bir işe değil pek çok farklı alanda ne yapabilirizi araştırıyorlar ve çağın gerisinde kalmak istemiyorlar. Okudukları okul, seçtikleri meslek ne olursa olsun bir yandan da kendilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara katılıyorlar. Dron pilotluğu da son dönemlerin en yükselen mesleklerinden bir haline geldi. Çünkü dron pilotları tarımdan, enerjiye, inşaattan daha life style işlere kadar pek çok alanda kendine yer bulabiliyorlar." diye konuştu.

Bilim, “Bu proje ile teorik eğitimin yanında saha eğitimi alacak gençlerin pilotluk lisansı ile yenilikçi, teknik bilgi ve beceri gerektiren alanlarda istihdamlarına katkı sağlamayı hedefliyoruz.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.