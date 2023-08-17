İBB'den Gökce İstanbullulara 17 Ağustos'ta önemli bir çağrı yaptı: 'Bu seferberliğe katılın'

İBB'den Buğra Gökce, Marmara depreminin yıldönümünde Avcılar'daki riskli yapıların yıkımına katıldı. Gökce, İstanbullulara "Tüm İstanbulluları bu seferberliğe katılmaya, yaşadıkları binaları test etmeye, riskli yapılardan kurtulmak için #İstanbulYenileniyor projesinin bir parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum" çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2023 - 14:37
İBB'den Gökce İstanbullulara 17 Ağustos'ta önemli bir çağrı yaptı: 'Bu seferberliğe katılın'
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17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Marmara depreminin yıl dönümünde, İstanbul'un Avcılar ilçesinde riskli binaların yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkıma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce de katıldı.

"4 BİNA YIKILDI, 2000 BİNA YENİLENDİ"

Avcılar Belediye Bakanı Turan Hançerli ile ilçedeki riskli 4 yapının yıkımının yapıldığı ve 2000 binanın ise yenilendiği bilgisini paylaşan Gökce, İstanbullulara da çağrıda bulundu.

Buğra Gökce, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"17 Ağustos'un yıl dönümünde Avcılar'da Başkanımız @TuranHancerli'nin katılımıyla 'Hızlı tarama' metodu ile tespit ettiğimiz, 'D ve E sınıfı yüksek riskli yapı' grubunda yer alan 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Avcılar'da 2000 bina yenilendi. Vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak ve İstanbul'u deprem dirençli bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Yapılacak daha çok şey var. Tüm İstanbulluları bu seferberliğe katılmaya, yaşadıkları binaları test etmeye, riskli yapılardan kurtulmak için #İstanbulYenileniyor projesinin bir parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum."


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