Gençlerin kavgasında kan aktı: Bıçaklanan 3 kişi yaralandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iki grup genç arasında çıkan kavgada kan aktı. Bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.10.2023 - 07:04
Gençlerin kavgasında kan aktı: Bıçaklanan 3 kişi yaralandı
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Tığcılar Mahallesi Yeni Cami Sokak üzerinde iki grup genç arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, bıçaklanan 3 kişi yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis konuya ilişkin inceleme başlattı.


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