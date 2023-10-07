Kırıkkale'de silahlı kavga... Baba ve oğul yaralandı

Yayınlanma: 07.10.2023 - 22:46

Güncelleme: 07.10.2023 - 22:46

Kırıkkale'nin Yenimahalle Sakarya Caddesi'nde iddiaya göre, Y.K. ve oğlu R.K. ile ailevi meseleler nedeniyle husumetli oldukları dünürleri O.B, B.B. ve A.B. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda baba Y.K. ve oğlu R.K. tüfekle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba ve oğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından kaçan zanlılardan O.B. ve B.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

A.B'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.