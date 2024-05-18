Gençlerin sosyal medyadaki tartışması sokakta kavgaya dönüştü: 1 ağır yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde H.K.(14) ile sosyal medyada tartıştığı Y.G.(16) ve arkadaşı S.E.(17) arasında çıkan tartışma sokakta buluşmayla kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla darbedilerek ağır yaralanan H.K. tedavi altına alınırken Y.G. ile S.E. gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 18.05.2024 - 07:00
Gençlerin sosyal medyadaki tartışması sokakta kavgaya dönüştü: 1 ağır yaralı
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Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi’nde dün saat 18.00 sıralarında iddiaya göre H.K. ile Y.G. arasında sosyal medyada başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.

İstiklal Caddesi’nde buluşan H.K. ile Y.G ve arkadaşı S.E. arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu kavgaya dönüştü. Y.G ve S.E.’nin tekme ve yumruklarla darp ettiği H.K. kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Kavgayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KALBİ DURDU

Sağlık ekiplerince ilk kontrollerinde kalbi durduğu belirlenen H.K., olay yerindeki müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi tekrar çalışan H.K., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan H.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan S.E. ve Y.G.’nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DARP ANI KAMERADA 

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Y.G. (16) ile arkadaşı S.E.'nin (17) sosyal medyada tartıştıkları H.K.'yı (14) sokakta darbettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Y.G. ve S.E.’nin zemine düşen H.K.'nın başını tekmelediği ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. 


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