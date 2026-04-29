Gençlerin üçte birinden çarpıcı yanıt: 'Dindarlık artık göstermelik yaşanıyor'

Areda Survey, 25-27 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 1.107 gencin katılımıyla "Gençlerde Din Algısı" araştırmasını gerçekleştirdi. Sonuçlar, gençlerin manevi dünyasındaki güçlü inanç bağı ile kurumsal dindarlığa yönelik eleştirel bakışı arasındaki dengeyi gözler önüne serdi.

DİNDARLIK ALGISINDA GÜVEN KAYBI

Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 76,9’u 'müslümanım' diyerek aidiyetini belirtirken, dindarlığın toplumsal temsili konusunda karamsar bir tablo çizdi. Katılımcıların yüzde 35,3’ü dindarlığın büyük ölçüde “göstermelik” olduğunu ifade etti. Ayrıca, gençlerin yüzde 37,4’ü Türkiye’de dindarlık anlayışının ve hayat tarzının giderek zayıfladığına inanıyor.





AİLENİN TEMELİNDE HALA İNANÇ VAR

Dindarlığın sergileniş biçimine yönelik eleştirilere rağmen, gençler inancı aile kurumunun merkezine koymaya devam ediyor.

Gençlerin yüzde 72,4’ü aile kurumunun temelini inancın oluşturduğunu belirtiyor.

Çocuk yetiştirme konusunda ise dindarlık belirleyici bir faktör olarak kalıyor; gençlerin yüzde 76,1’i çocuk yetiştirmede din ve inancın “çok önemli” olduğunu vurguluyor.

"YETİŞKİNLERİN DİNDARLIĞI GÜNÜMÜZE HİTAP ETMİYOR"

Araştırmanın bir diğer dikkat çekici sonucu ise kuşaklar arasındaki kopuşu işaret ediyor. Gençlerin yüzde 7,9’u yetişkinlerin temsil ettiği dindarlık anlayışının günümüz dünyası ve ihtiyaçlarıyla örtüşmediğini düşünüyor. Bu durum, yeni neslin daha samimi, içten ve şekilcilikten uzak bir maneviyat arayışında olduğunu gösteriyor.