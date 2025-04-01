Gençliğe Hitabe’ye de tahammülleri yok

Yayınlanma: 01.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 01.04.2025 - 04:00

Ankara Çankaya’da Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi’nin öğrencileri ülkede artan baskılar ve hukuksuzluklara tepki vermek amacıyla geçen hafta sonu bir karar aldı. Öğrenciler aldığı karar doğrultusunda 24 Mart Pazartesi günü Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okul bahçesinde okudu.

Öğrencilerin, Gençliğe Hitabe’yi okuması okulun müdür yürdımcısını rahatsız etti. Müdür yardımcısı öğrencileri durdurarak içeri girmelerini söyledi. Öğrencilere şu ana kadar herhangi bir ceza verilmediği öğrenildi. Eğitim-İş Genel Mali Sekreteri Doğan Dağdelen ve Genel Eğitim Sekreteri Veli Fırat Şimşek konuyu Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘CUMHURİYET DÜŞMANLARINA HEP BİRLİKTE DERS VERECEĞİZ'

“İktidarın maşası olarak müdür yardımcılığı koltuğunda oturan bu zat hainliğin ne demek olduğunu tam olarak ortaya koymuştur” değerlendirmesinde bulunan Dağdelen, “Atatürk'ün ve cumhuriyetin gençliği ona gerekli dersi damarlarındaki asil kanla vermiştir. Hukuk çerçevesinde süreci takip edeceğiz. Orada bulunan ve tüm Türkiye'de mücedeleyi sürdüren gençlerin alınlarından öpüyoruz. Cumhuriyet düşmanlarına karşı hep birlikte ders vereceğiz” diye konuştu.

‘BU ÜLKENİN GENÇLERİ SUSMAYACAK'

Öğrencilerin üstlerine düşen görevi yerine getirerek, ülkede yaşanan hukuksuzluklara karşı çıkış sergilediklerini belirten Şimşek ise, “Bizim gurur duyduğumuz, Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği gençler, bu açıklamayı yaparken müdür yardımcısı üstüne vazife olmayan şekilde Gençliğe Hitabe’yi susturmaya çalışmış. Öğrencilerimiz tepki göstermiş. Tepki sonucu müdür yardımcısı çocukları içeri almış. Bunlar cumhuriyetimize yapılan saldırılardır. Bu şahıs çocuklarımızı engelleyerek, aslında Atatürk’ün bizlere verdiği göreve engellemeye çalışmıştır. Bu ülkenin gençleri susmayacak, Atatürk’e ve ülkesine sahip çıkacak. Gençlerimiz ülkenin özgür ve çağdaş olmasında önemli bir rol oynayacaklar” açıklamasında bulundu.