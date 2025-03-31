Dilek İmamoğlu'ndan Volkan Konak paylaşımı: 'Ülkemize ve Atatürk’e duyduğu sevgiyle hatırlayacağız...'

Yayınlanma: 31.03.2025 - 11:10

Güncelleme: 31.03.2025 - 11:40

Ünlü sanatçı Volkan Konak, KKTC'de verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Konak'ın ölümü sevenleri yasa boğdu.

Dilek Kaya İmamoğlu, Volkan Konak'ın ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımında şunları yazdı:

"Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Karadeniz’in hırçın rüzgarını yüreğimize dokunan sesi, iyilik dolu kalbi, cesareti, ülkemize ve Atatürk’e duyduğu sevgiyle hatırlayacağız... Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum."