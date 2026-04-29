Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 işçi alımı için sürece başladı. Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruya göre, adayların genel ve özel şartları taşıması gerekiyor. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı ne zaman? GSB temizlik görevlisi alımı kurası ne zaman?

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde 157 sürekli işçi (temizlik görevlisi) alımı yapacak. Başvurular 27 Nisan 2026'da başladı ve 4 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını esube.iskur.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile 'İş Arayan' linkinden, İŞKUR hizmet noktalarından veya Alo 170 hattından yapabilecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, en az lise mezunu olmak, başvurulan ilde ikamet etmek ve emekli aylığı almamak yer alıyor.

GSB işçi alımı genel şartlar

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 18 yaşını tamamlamış olmak. Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak. Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek. Başvurunun son günü (04 Mayıs 2026) itibarıyla genel ve özel şartlar başlığında belirtilen şartlara haiz olmak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

GSB işçi alımı kura çekimi 13 Mayıs 2026'da noter huzurunda yapılacak ve 4 katı asıl, 4 katı yedek aday belirlenecek.