Milli Savunma Bakanlığı işçi alım ilanına on binlerce kişi başvuru yaptı. Kuraya göre 1.113 kişi yeni mesleklerine kavuşacak. Peki, MSB kura sonucu belli oldu mu? MSB 1.113 işçi alımı kura sonucu açıklandı mı?

MSB 1.113 İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU AÇIKLANDI MI?

MSB 1.113 işçi alımı kurası bugün saat 10.00'da başlayacak. Kura sonuçlarının akşam saatlerinde ilan edilmesi ve isim listesinin yayımlanması bekleniyor.

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığında (Cebeci, Tıp Fakültesi Caddesi No:31 Çankaya/ANKARA) 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10:00’da noter huzurunda yapılacak.