Yayınlanma: 16.08.2023 - 12:40

Güncelleme: 16.08.2023 - 12:40

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılında 86 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından yurttaşlar başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel başvurusu nasıl yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel başvurusu şartları nelerdir? Kültür ve Turizm Bakanlığı hangi kadrolarda alım yapacak? İşte ayrıntılar...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2023 PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel başvuruları e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu -İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

KÜLTÜR VE TURİZİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?