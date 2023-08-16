Kültür ve Turizm Bakanlığı personel başvurusu nasıl yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel başvurusu şartları nelerdir? Kültür ve Turizm Bakanlığı hangi kadrolarda alım yapacak?
'Kültür ve Turizm Bakanlığı personel başvurusu nasıl yapılır?' sorusu en çok aratılan sorular arasına girdi. Personel alımı yapacağını duyuran Kültür ve Turizm Bakanlığı'na dair araştırmalar hızlandı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel başvurusu nasıl yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel başvurusu şartları nelerdir? Kültür ve Turizm Bakanlığı hangi kadrolarda alım yapacak?
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılında 86 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından yurttaşlar başvuruların nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel başvurusu nasıl yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel başvurusu şartları nelerdir? Kültür ve Turizm Bakanlığı hangi kadrolarda alım yapacak? İşte ayrıntılar...
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 2023 PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel başvuruları e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu -İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.
KÜLTÜR VE TURİZİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
- Türk Vatandaşı olmak
- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak
- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
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