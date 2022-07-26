Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda kadın yöneticilere yer yok
MEB’in il müdürleri arasında dört kadının yer alması tartışılırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda durumun daha vahim olduğu ortaya çıktı. Bakanlığın teşkilatında kadın yönetici yok. İl müdürlerinin yüzde 15’inin imam hatip ve ilahiyat kökenli olması da dikkat çekici.
Cumhuriyet, 20 Temmuz’da, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 81 il müdürü arasında yalnızca dört kadının yer aldığını, her üç il müdüründen birinin imam hatip ya da ilahiyat kökenli olduğunu gündeme getirdi. Ancak durumun, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda daha da kötü olduğu ortaya çıktı. Bakanlığın 81 il müdürünün tamamı erkek. Yani, bakanlığın il yöneticileri arasında hiç kadın bulunmuyor. İl müdürleri arasında “dini eğitim kökenli” isimler de bulunuyor. Bazı il müdürlerinin kamuya açık özgeçmişleri bulunmasa da en az 10 il müdürü imam hatip kökenli. Bu isimlerin bazıları ilahiyata devam ederken, yalnızca ilahiyat mezunu olanların sayısı da iki. Başka bir ifadeyle, 81 il müdürünün 12’si dini temelli eğitimden geliyor. Oransal olarak bakıldığında ise dini temelli eğitimden gelen il müdürlerinin oranı yüzde 15.
TAŞRAYLA SINIRLI DEĞİL
Erkek egemen yönetim politikası, yalnızca taşra teşkilatıyla sınırlı değil. Bakanlığın merkez teşkilatının ana yönetiminde de hiç kadın bulunmuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun dört yardımcısı da erkek. Yardımcılar dışında merkez teşkilatta görev yapan genel müdürler ve başkanlar arasında da hiç kadın yok. Bu personeller dışında Özel Kalem Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ve bakanlığa bağlı kuruluş olarak faaliyet gösteren Spor Toto Teşkilat Başkanlığı da erkeklere emanet edilmiş durumda.
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