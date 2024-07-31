Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu
Hayatını kaybeden usta oyuncu Genco Erkal için düzenlenecek cenaze programı belli oldu.
86 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Genco Erkal için düzenlenecek cenaze programı belli oldu.
Erkal, 2 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek.
Törenin ardından Erkal'ın cenazesi, ikindi namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Program Genco Erkal'ın X hesabından duyuruldu.
July 31, 2024
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