Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu

Hayatını kaybeden usta oyuncu Genco Erkal için düzenlenecek cenaze programı belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 13:41
Genco Erkal'ın cenaze programı belli oldu
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86 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Genco Erkal için düzenlenecek cenaze programı belli oldu. 

Erkal, 2 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek.

Törenin ardından Erkal'ın cenazesi, ikindi namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Program Genco Erkal'ın X hesabından duyuruldu.

 


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