Yayınlanma: 09.01.2025 - 09:17

Güncelleme: 09.01.2025 - 09:17

Türkiye’de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunuyor. GSS borcu olan ve aftan yararlanmak isteyen yurttaşlar ise "GSS borcu silindi mi, ne zaman silinecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu silindi mi? Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu ne zaman silinecek? GSS borcu affı yasalaştı mı?

GSS BORCU NE ZAMAN SİLİNECEK?

GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeye gidiliyor. Hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek. GSS borçlarının teklifin yasalaştığı tarihten itibaren silinmesi bekleniyor.

GSS PRİM BORCU NEDİR?

Genel Sağlık Sigortasına (GSS), 1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle prim ödeme zorunluluğu getirildi.

Genel Sağlık Sigortası'nda kapsam dışı kalanlar, çalışanlar ve çalışmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Sigortalı çalışanların primlerini işveren ödediği için borç doğmaz ancak çalışmayanların kendi primlerini dışarıdan ödemeleri gerekiyor ve bu nedenle de her ay sigorta borcu çıkabiliyor.