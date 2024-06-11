Genelevde 'kimlik' soran özel güvenliğe ateş açıldı

Tekirdağ Çorlu’daki bir geneleve gelen müşteriye kimlik sorduğu gerekçesiyle çıkan tartışmada, özel güvenlik görevlisi silahla vuruldu.

İHA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 23:20
Genelevde 'kimlik' soran özel güvenliğe ateş açıldı
Abone Ol google-news

Hatip Mahallesi Gündüz Sefası Sokak mevkisinde bulunan genelevin girişinde duran özel güvenlik görevlisi M.S., bahçeye girmek isteyen müşteriye kimliğini göstermesini istedi.

Kimliğini göstermeyi reddeden müşteri ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı.

BACAĞINDAN VURDU

Gerginliğin artması üzerine silahını çıkaran Ç.I., özel güvenlikçi M.S.’yi bacağından vurdu. Yaralanan M.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından çalışma başlatan asayiş ekipleri tarafından silahlı saldırıyı gerçekleştiren Ç.I. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


genelev haberleri

İlgili Haberler

Seks işçileri, Olaf Scholz'u geneleve çağırdı

Seks işçileri, Olaf Scholz'u geneleve çağırdı
Avrupa'nın en büyük genelevi taşınıyor: Yeri belli oldu

Avrupa'nın en büyük genelevi taşınıyor: Yeri belli oldu
Sığınmacı genelevde dehşet saçtı: 'Gururu incinmiş'

Sığınmacı genelevde dehşet saçtı: 'Gururu incinmiş'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler