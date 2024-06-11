Genelevde 'kimlik' soran özel güvenliğe ateş açıldı
Tekirdağ Çorlu’daki bir geneleve gelen müşteriye kimlik sorduğu gerekçesiyle çıkan tartışmada, özel güvenlik görevlisi silahla vuruldu.
Hatip Mahallesi Gündüz Sefası Sokak mevkisinde bulunan genelevin girişinde duran özel güvenlik görevlisi M.S., bahçeye girmek isteyen müşteriye kimliğini göstermesini istedi.
Kimliğini göstermeyi reddeden müşteri ile özel güvenlik görevlisi arasında tartışma yaşandı.
BACAĞINDAN VURDU
Gerginliğin artması üzerine silahını çıkaran Ç.I., özel güvenlikçi M.S.’yi bacağından vurdu. Yaralanan M.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayın ardından çalışma başlatan asayiş ekipleri tarafından silahlı saldırıyı gerçekleştiren Ç.I. yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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