Seks işçileri, Olaf Scholz'u geneleve çağırdı

Yayınlanma: 18.11.2023 - 11:17

Güncelleme: 18.11.2023 - 11:18

Alman Seks İşçileri Birliği, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u fuhuş sorunlarına birlikte çözüm bulmak üzere bir geneleve davet etti.

Sputnik'in aktardığına göre, Scholz daha önce Federal Meclis'teki bir tartışmada fuhuşun azaltılması gerektiğini, para ile seks yapmanın "normal bir durum olarak görülmemesi gerektiğini" ve kadınların bedenlerini erkeklere satma ihtimalinin bir feminist olarak kendisini her zaman kızdırdığını söylemişti.

Alman Seks İşçileri Birliği internet sitesinde Scholz'a hitaben yapılan açıklamada, "Size uzmanlığımızı sunmak ve sizi Berlin'deki bir genelevi gezmeye ve tartışmaya davet etmek istiyoruz" denildi.

Sendika, insan kaçakçılığı, cinsel istismar ve sömürünün kabul edilemezliği konusunda Şansölye'nin tutumunu paylaştığını ancak çalışanlarının iddia edildiği gibi bunu yapmadığını, gerçekte "iyi ve değerli hizmetler sunduğunu" belirtti.