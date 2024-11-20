Gerçek sonradan anlaşıldı: Valiz hareketli anlara neden oldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çöpe atılmak üzere kapıya bırakılan valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Gerçek sonradan anlaşıldı: Valiz hareketli anlara neden oldu
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İHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 20:19

Edinilen bilgiye göre, Mithat Paşa Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde meydana gelen olayda, apartman kapısında duran valizin şüpheli olarak ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sokak iki yönlü kapatılırken, olay yerine bomba imha ekipleri de sevk edildi.

GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI

Ekiplerin şüpheli valizi fünye ile patlatmak için hazırlık yaptığı sırada, apartmandan çıkan bir kişinin yeni taşındığını ve çöpe atmak için valizi kapıya bıraktığını söylemesi üzerine ekipler patlatma işlemini iptal etti.

Ekipler olay yerinden normale dönerken, valiz de tutanak tutulmasının ardından sahibine teslim edildi.


Etiketler: #Kayseri #valiz

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