Gerekçe: Cumhurbaşkanına hakaret… Milli Yol Partisi İl Başkanı Süleyman Özer gözaltına alındı

Milli Yol Partisi Osmaniye İl Başkanı Süleyman Özer sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımlar sebebiyle Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gerekçe: Cumhurbaşkanına hakaret… Milli Yol Partisi İl Başkanı Süleyman Özer gözaltına alındı
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ANKA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 22:18

Milli Yol Partisi Osmaniye İl Başkanı Süleyman Özer sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımlarda AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Süleyman Özer'in avukatı Muhammet Güloğlu yaptığı açıklamada, müvekkilinin siyasi parti il başkanı olduğunu paylaşımlarında kendi parti tabanıni bilinçlendirmeye yönelik siyasi eleştirilerden ibaret olduğunu, konusunun suç teşkil etmediği gerekçesiyle atılı suçlar yönüyle ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılıp daha sonra kamu adına soruşturmaya yer olmadığına dair takipsizlik kararı verileceğini bildirdi.

Telefonla çağrılması durumunda derhal gelebilecek olan Süleyman Özer hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiş olmasının hukuka uygun olmadığını da sözlerine ekleyen avukat Güloğlu, süreci talip ettiklerini ve Süleyman Özer'in yarın serbest kaldığında gerekli açıklamayı yapacağını dile getirdi.  


Etiketler: #Milli Yol Partisi #gözaltı #Cumhurbaşkanı #hakaret

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