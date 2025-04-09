Gerekçe 'Kızıldere' paylaşımı... Sanatçı Sevinç Eratalay'a gözaltı!
Sanatçı Sevinç Eratalay, sosyal medya hesabından Kızıldere Katliamı'nın yıldönümü dolayısıyla yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek, bu sabah Antalya'da gözaltına alındı. Eratalay'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapan SOL Parti, "Halkın devrimci sesini derhal serbest bırakın" ifadesini kullandı.
Sanatçı Sevinç Eratalay, 30 Mart'ta Kızıldere Katliamı'nın yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım gerekçesiyle bu sabah Antalya'da gözaltına alındı.
Eratalay'ın, Kızıldere'de öldürülen devrimcilerin fotoğraflarının yer aldığı paylaşımı ise, şöyle:
'ON'lar Devrim ateşiydi..!'????#kızıldere #mahirçayan #30mart1972 pic.twitter.com/pnwR2ODJ8G— Sevinç Eratalay? (@EratalaySevinc) March 29, 2025
SOL PARTİ'DEN AÇIKLAMA
SOL Parti, Sevinç Eratalay'ın gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Devrimci sanatçı Sevinç Eratalay, Mahir Çayan paylaşımı nedeniyle bu sabah evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Halkın devrimci sesini derhal serbest bırakın."
Etiketler: #gözaltı #Kızıldere Katliamı #sanatçı #Sevinç Eratalay
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