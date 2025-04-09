Gerekçe 'Kızıldere' paylaşımı... Sanatçı Sevinç Eratalay'a gözaltı!

Yayınlanma: 09.04.2025 - 10:03

Güncelleme: 09.04.2025 - 11:51

Sanatçı Sevinç Eratalay, 30 Mart'ta Kızıldere Katliamı'nın yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım gerekçesiyle bu sabah Antalya'da gözaltına alındı.

Eratalay'ın, Kızıldere'de öldürülen devrimcilerin fotoğraflarının yer aldığı paylaşımı ise, şöyle:





SOL PARTİ'DEN AÇIKLAMA

SOL Parti, Sevinç Eratalay'ın gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Devrimci sanatçı Sevinç Eratalay, Mahir Çayan paylaşımı nedeniyle bu sabah evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Halkın devrimci sesini derhal serbest bırakın."