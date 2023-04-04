Gerekçe 'örgüt kurmak': İzmir Valisi ve Emniyet Müdürü hakkında suç duyurusu!

Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 15:47

Güncelleme: 04 Nisan 2023 - 15:48

İzmir’in Bornova ilçesinde faaliyet gösteren Kırık Kalpler Dükkânı işletmecisi Celal Biter, "örgüt kurma", "ticareti engelleme", "nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurunda bulundu.

Suç duyurusunda; İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AKP MKYK üyesi ve AKP Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı ile Hasan Ayvalı adları da yer aldı.

"KÜFÜR, TEHDİT, HAKARET VE 29 BİN TL PARA CEZASI"

BirGün'ün aktardığı habere göre, işletmeci Celal Biter, yaşananlara ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

"Hasan Ayvalı 2 Nisan tarihinde Kırık Kalpler Dükkânı isimli lokantaya gelerek kadın müşterilere hakaret ve küfür etti, işyerini kapattıracağını söyleyerek polis çağırdı. Hasan Ayvalı daha önce de pek çok kez asılsız ihbarda bulunup kolluk güçlerini çağırarak iş yeri faaliyetlerini engelleyecek denetimlerde bulunmalarına sebep oldu. Polis ekiplerinin denetiminden sonuç çıkmayınca Emre Cemil Ayvalı saat 23.32’de işyeri avukatı Olgun Soydan’ı arayarak küfür ve tehditlerde bulundu. 3 Nisan günü ise 4 polisin sivil olarak gelip işlem yapmaya başladı. Gelen memurlar kimlik göstermediler ve polis olduklarını belirten bir yelek de giymiyorlardı. İşyerinde bulunan radyoyu bahane ederek 29 bin TL para cezası uyguladılar."

"MÜŞTERİLERE SİLAHLARINI GÖSTERDİLER"

Silahlarını müşterilere göstererek tedirgin ettiklerini söyleyen Biter, şöyle devam etti:

"Grup ayrıldıktan 5 dakika sonra 3 adet sivil araç ile 12 kişi geldi. 4 kişi dışarda beklerken 8 kişi işyerine girdi. Gruptan 4 kişi bellerindeki silahları görünür şekilde ve üzerlerinde polis olduklarına dair bir işaret olmaksızın müşterileri tedirgin ederek denetime geldiklerini söylediler. Kolluk güçleri kendi aralarında konuşurken İzmir Valisi’nin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin verdiği talimatla işlem yapıp ceza uygulamak üzere işyerine geldiklerini söylediler."

"ÖRGÜT KURMA SUÇU İŞLEDİLER"

Celal Biter, suç duyurusu ile iglili ise, şunları kaydetti:

“Yaptığımız suç duyurusunda; görünüşte yetki kullanımı gibi olan bu olaylardan bir gün önce şüpheli AKP MYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı ve babası Hasan Ayvalı’nın söylediği söz ve davranışlar, kolluk güçlerinin hangi talimatla geldiklerine dair beyanları, kolluk güçlerinin polis olduklarına dair işaret taşımaksızın ve silahları görünür şekilde kalabalık olarak işyerine girmeleri ve kapalı olan radyoyu bahane ederek haksız ve fahiş ceza uygulamaları birlikte düşünüldüğünde tüm şüphelilerin aynı amaçla birlikte hareket ettikleri anlaşılmaktadır.

Resmi hiçbir devlet görevi olmayan Emre Cemil Ayvalı’nın talimatı üzerine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’ye kanunsuz emir vermiş ve o da emrindeki diğer kolluğa birbirlerinden habersiz olarak bu kanunsuz emri uygulatmıştır. Bu işleyiş şüpheliler arasında hiyerarşik bir ilişki olduğunu, kamu gücünü de haksız ve yasal olmayacak şekilde kullanarak değişik gerekçelerle kişileri korkutmak, sindirmek amacı ile kullandıklarını, resmi görevlerin ve görevlilerin cebir aracına dönüştüğünü göstermektedir. Bu nedenle şüpheliler; ticareti engelleme, nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma suçları ile birlikte örgüt kurma suçu da işlemişlerdir.”