Sakarya'da mahalle girişine asılan afişe suç duyurusu: Bu tabela kin ve nefret suçu içermektedir

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 19:23

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 19:23

Seçimlere sayılı günler kala seçim propagandaları başlarken Sakarya Akyazı’da bir mahalle girişine asılan afiş gündem oldu.

Mahalleli tarafından asıldığı öne sürülen afişte hurdacının yanında Millet İttifakı’nı oluşturan partiler ve HDP yazıldı. Tepki toplayan afişte "1982 Anayasası'na 'Hayır' oyu veren demokrasi olan Topağaç Mahallemize, Hurdacı, HDP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti giremez” ifadeleri yer aldı.

Duvar'da yer alan habere göre, Akyazı Topağaç Mahallesi Muhtarı İsmail Başer sosyal medya hesabından afişin fotoğrafı ile “Mahallem halkıyla gurur duyuyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Gündem olan afişin ardından DEVA Partisi Akyazı İlçe Başkanı Erkan Çoruhlu sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bu tabela Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı asılmıştır. Bu tabela ülkemizin başka bir yerinde asılsa bölücülük anlamını taşır dolayısıyla bu tabela bölücü PKK ile aynı hedefe hizmet eder. Bu tabela ülkenin bölünmez bütünlüğüne aykırıdır. Bu tabela demokrasiye hukuk devletine aykırı 12 Eylül darbesiyle aynı anlamı taşır. Bu tabelada halkı galeyana getirmek kin ve nefret suçu içermektedir. Dolayısıyla bu tabelanın muhatabı Sakarya Valiliğidir. Akyazı Kaymakamlığı’dır, güvenlik kuvvetleridir, emniyet güçleridir, gerisi hikayedir” sözleriyle tepki gösterdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

6 siyasi partinin Akyazı ilçe başkanları da açıklama yaptıktan sonra savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.