'Gerekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş

Bir magazin muhabirinin sorusu üzerine "Gerekirse simit yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak" diyen Hülya Avşar, tatil beldelerindeki fiyat artışlarına yönelik soruya "Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş" yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Temmuz 2022 Pazar, 05:10
'Gerekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar: Duyduğum kadarıyla fiyatlar uçmuş
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Bir magazin muhabirinin 'ekonomi' sorusu üzerine "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Bu saatten sonra simit yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse simit yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak" diyen Hülya Avşar, tatil beldelerindeki fiyat artışını 'duyduğunu' söyledi.

TV100'de yer alan habere göre, tatil merkezlerindeki yüksek fiyatların sorulması üzerine Ayvalık'ı tercih ettiğini belirten Avşar, "Ben evde kaldığım için fiyatları bilmiyorum. Ama duyduğum kadarıyla orada da fiyatlar uçmuş. Bilemiyorum. Artık insanlar kendi kararlarını verip tatillerini yapacaklar" yanıtını verdi.


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