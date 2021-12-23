Hülya Avşar'dan 'Gerekirse simit yenecek' sözlerine ilişkin açıklama: 'Sakinleştiyseniz sıra bende...'

23 Aralık 2021 Perşembe, 18:57

Geçtiğimiz günlerde ekonomik kriz hakkında konuşan Hülya Avşar, “Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullanmış, sözleri büyük tepki çekmişti.

Avşar, gelen tepkilerin ardından ilk kez konuştu.

“BUNUN HESABINI SİZE VERMEYECEĞİM”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hülya Avşar, ''Sakinleştiyseniz sıra bende. O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de ‘simit’e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim ya da yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı'' dedi.

''Hâlâ da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim'' diyen Avşar, gerekirse simit yiyeceğiz sözlerini tekrar etti.

Avşar, ''Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki 'Gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız''' diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Hülya Avşar’ın, magazin muhabirlerinin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Avşar verdiği yanıtta, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Avşar'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, aralarında ünlü isimlerin de dahil olduğu binlerce kişi söz konusu ifadelere tepki göstermişti.