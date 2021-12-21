Hülya Avşar gerekirse simit yiyeceğiz demişti, soluğu lüks bir et restoranında aldı

21 Aralık 2021 Salı, 18:55

Şarkıcı, oyuncu Hülya Avşar, ülkede yaşanan ekonomik krize ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya "Gerekirse simit yenecek ve bu günleri atlatacağız" yanıtını vermişti. Bu yanıtı sonrasında Avşar, sosyal medyada birçok ünlü ismin ve kullanıcının tepkisini toplamıştı.

Avşar, açıklamalarının ardından et yemekleriyle ünlü Ankara'daki lüks bir mekana yemeğe gitti. Restoran hesabından yapılan paylaşımda "Kıymetli sanatçı dostumuz sayın Hülya Avşar'ı mekanımızda ağırlamanın onurunu yaşadık" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın ardından iddiaya göre mekan sahibine birçok yurttaştan menünüzde "simit var mı" sorusu geldi. Restoran sahibi, gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı başka bir paylaşım ile dikkat çekti. Paylaşımda "Menümüzde simit bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım: