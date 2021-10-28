Gergerlioğlu ile Meclis Başkanı Şentop arasında gerginlik: 'Bahçeli’nin emrini dinlediniz'

28 Ekim 2021 Perşembe, 00:14

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında tartışma çıktı. Tartışma anına ilişkin görüntüler, HDP’nin Twitter hesabında yayınlandı.

HDP'li Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürüldüğü süreçte TBMM’den polisle gözaltına alındığını anımsatarak, “Meclis Başkanı seçilmek zor değil korumak zor. Yanlış kararınızla vekillikten düşürülen ben yine karşınızdayım” dedi.

Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un kendisinden özür dilemesini istedi. Gergerlioglu, “Anayasa’yı değil. AKP ve MHP ittifakının sözünü dinlediniz. Anayasa hukukçuları size ‘yanlış yapıyorsunuz’ dedi. Bahçeli’nin emrini dinlediniz. Yazıklar olsun. Böyle Meclis Başkanı mı olur” diye konuştu.

Gergerlioğlu’nun “Sayın Başkan’ım lütfen dinleyin beni” sözlerine Şentop “Ne dinleyeceğim. Hayır yok öyle bir şey. Şahsi meselen varsa gel şahsen gör” karşılığını verdi. Şentop, masaya yumruğunu vurdu ve "Kişisel meseleni buraya taşıma" dedi.

"BAHÇELİ’NİN EMRİNİ DİNLEDİNİZ"



Gergerlioğlu ile Meclis Başkanı Şentop arasında gerginlik — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 27, 2021

GERGERLİOĞLU: PİJAMA VE TERLİKLE GÖZALTINA ALINDIM

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, görüşmelere ara verdi. Tartışmalar verilen arada da sürdü. Şentop, salondan ayrılmak için ayağa kalktı. Gergerlioğlu'nun "Pijama ile terlik ile abdest alırken gözaltına alındım. Böyle başkan mı olur?" demesi üzerine Şentop, salona geri döndü.

Şentop, "Şahsi meseleni buraya getiremezsin, komisyona konuş, şahsi meselen varsa gel benle konuş. Güneş doğduktan sonra namaz kılınmaz. Güneşin doğduğu saat belli. Yalan söylüyorsun yalan. Siz bilmeyebilirsiniz, namaz kılan bilir. 45 dakika geçmiş, kerahet vaktinde hiçbir namaz kılınmaz" dedi.

Gerginlik sırasında, HDP'li vekiller ile AKP ve MHP'li milletvekilleri arasında da tartışma yaşandı.

Gergerlioğlu'nu "şov yapmakla" suçlayan AKP ve MHP'li milletvekilleri; "Ayıptır, utanın bir Meclis Başkanı'na bu sözler söylenir mi? Mahkeme karar verdi tutuklandın, mahkeme karar verdi cezaevinden çıkıp serbest kaldın. Hukuku ne diyorsa o oldu. Provokatörlük yapıyorsun. Yeter artık. Otur yerine” diye karşılık verdiler" dedi.

Tartışmanın yatışması üzerine komisyon toplantısı tekrar devam etti.