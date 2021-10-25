CHP’li Antmen’in TÜGVA önergesine Şentop'tan ret'
Yüzlerce kişiyi kamu kurumlarına yerleştirdiği ortaya çıkan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Alpay Antmen'in, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a verdiği TÜGVA önergesi reddedildi.
İktidarın gözde kurumlarından, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticilerinden olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğuna dair belgeler gündemdeki yerini koruyor.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in TÜGVA'nın torpil listeleriyle ilgili verdiği önerge, TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilmedi.
"KİŞİSEL BULARAK İADE EDİLDİ"
Şentop, iade yazısında “Kişisel görüş belirtildiğini” öne sürdü.
CHP'li Antmen'den ise yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Antmen, “TBMM Başkanı Mustafa Şentop TÜGVA ile ilgili önergemi 'Kişisel' bularak iade etti.TÜGVA yeni bir paralel yapı mı? TÜGVA bugüne kadar hangi kamu kurumuna kaç kişiyi torpille soktu? sorularımın neresi kişisel? Ama kişisel bir konu var; o da Şentop'un TÜGVA Eğitimcisi olması!" ifadelerini kullandı.
"Mustafa Şentop görevini tarafsız yapmak istiyorsa TÜGVA'dan istifa etsin" diyen CHP'li Antmen, "TÜGVA’dan vazgeçemiyorsa Meclis Başkanlığından istifa etsin! Bir de TÜGVA’nın Mustafa Şentop ile ilgili sayfasında ‘şirket’ olarak TBMM gösterilmiş. Hem TÜGVA hem Şentop TBMM’yi şirketleri olarak görüyor!" dedi.
Mustafa Şentop görevini tarafsız yapmak istiyorsa TÜGVA’dan istifa etsin. TÜGVA’dan vazgeçemiyorsa Meclis Başkanlığından istifa etsin! Bir de TÜGVA’nın Mustafa Şentop ile ilgili sayfasında ‘şirket’ olarak TBMM gösterilmiş. Hem TÜGVA hem Şentop TBMM’yi şirketleri olarak görüyor!— Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) October 25, 2021
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