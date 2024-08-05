Geri dönüşüm tesisinde yangın!

Yayınlanma: 05.08.2024 - 10:55

Güncelleme: 05.08.2024 - 10:55

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Sinan Mahallesi Hanımeli Sokak üzerinde bulunan hurda malzemelerin toplandığı geri dönüşüm tesisinde, işçilerin mutfak ve yatakhane olarak kullandığı konteynerde çıktı.

Tesisten duman geldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çalışanların hem kalacak yer olarak hem de mutfak olarak kullandığı konteynerde çıkan yangına kısa sürede müdahale etti.

Alevleri kısa sürede kontrol altına alan ekipler, konteynerden gelen dumanı engelleyemeyince tesisteki çalışanlar kepçe ve vinç ile konteyneri parçalara ayırdı. Yangında işçilerin kullandığı konteyner kullanılamaz hale geldi. Tesisin yangın esnasında kapalı olduğu öğrenildi.

"KEPÇE İLE KALDIRDIK ATTIK"

Yangın haberini alarak tesise gelen işletme sahibi Ömer Çetin "Konyaaltı Sahili'ndeydim ben, komşular dedi 'yangın var' diye, kameradan baktım abimi aradım. İtfaiye ekipleri ben geldiğimde müdahalede bulunuyordu. Olay gördüğünüz gibi. Hurda geri dönüşüm tesisi burası, işçilere yaptığımız mutfak ile yatakhane yandı. Yapacak bir şey yok, kepçe ile kaldırdık attık. Yaklaşık 200 bin lira zararımız var" diye konuştu.