Manisa'da orman yangını
Manisa'nın Salihli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Salihli'nin kırsal Hacıhıdır Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
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