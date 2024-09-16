Geri dönüşüm yüklü kamyon alev alev yandı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 10:36

Güncelleme: 16.09.2024 - 10:36

Çayırova TEM bağlantı yolunda Doğan T. idaresindeki kamyonda henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler kısa sürede kamyonu sararken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alırken, araçtan geriye iskeleti kaldı. Kamyonun plastik geri dönüşüm malzemeli yüklü olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.