Geri geliyor... Üç büyük kent için 3 günlük uyarı!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 15:30

Güncelleme: 05.12.2023 - 15:30

Meteoroloji hava tahmin raporuna göre çarşamba günü yurdun, Batı ve Orta Karadeniz dışında, büyük bölümünde sağanak bekleniyor.

Yağışların Kuzey Anadolu'da ise kar biçiminde olacağı tahmin ediliyor. Başkent'te sıcaklığın 12, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 16 derece olacağı hava tahmin raporuna yansıdı.

3 KENT İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI

AA'da yer alan habere ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre öte yandan, yarın beklenen yağışların; Ardahan ve Kars çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak kuvvetli yağışların zamanla gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar, yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması öngörülüyor.

AFAD'DAN DOĞU VE GÜNEYDOĞU İÇİN UYARI

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında şöyle denildi:

"Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bingöl ve Muş çevreleri ile Siirt'in batısında kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak; Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ile Bingöl'ün yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, kar yağışı beklenen bölgelerde don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

PERŞEMBE DE YAĞIŞ VAR

Perşembe günü ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun dışında yine yurtta sağanak var. Sıcaklığın Başkent'te 11, İstanbul'da 13 ve İzmir'de 17 derece dolayında olması bekleniyor.

CUMA GÜNÜ FIRTINA VE SAĞANAK

Haftanın son günü ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında yurtta sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 1-2 derece daha düşerken Başkent'te ve İstanbul'da 10, İzmir'de ise sıcaklığın 15 derece olması bekleniyor.

CUMARTESİ ANKARA VE İSTANBUL'DA YAĞIŞ VAR

Hafta sonunun ilk gününde ise Batı Ege ve Batı Akdeniz dışında yurt genelinde sağanak bekleniyor. Başkent'te sıcaklık 8 derece yağmurlu, İstanbul'da 7 derece yağmurlu, İzmir'de 14 derece az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.