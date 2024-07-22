Geri geri manevra yaparken 3 yayayı hastanelik etti
Bilecik’te park etmek için geri geri manevra yapan sürücü arkasındaki 3 yayanın yaralanmasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Bankalar mevkisinde Oğuzgan S., otomobilini park etmek için geri geri manevra yaptığı esnada arkasında yaya olarak bulunan 3 kişiye çarptı.
Kazada yaya S.T., A.N.T. ve A.L.T., hafifi şekilde yaralandı.
Yaralıları otomobil sürücüsü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi götürürken, yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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