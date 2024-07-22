Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AFT 808 plakalı otomobil ile 33 AEL 406 plakalı kamyonet, Yayla köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Genç ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.
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