Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Bingöl'ün Genç ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 09:47
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var!
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Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 33 AFT 808 plakalı otomobil ile 33 AEL 406 plakalı kamyonet, Yayla köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Genç ve Bingöl devlet hastanelerine kaldırıldı.


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