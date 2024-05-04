Ölüm virajında kamyon hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti

Mersin’in Mut ilçesinde bulunan ölüm virajı olarak bilinen bölgede devrilen kamyonun kasası yok oldu, kabini hurdaya döndü, sürücü hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 11:27
Ölüm virajında kamyon hurdaya döndü! Sürücü hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Feci kaza, sabah saatlerinde Mut Burunköy Mahallesi D715 karayolu Kavaklı mevkiinde ölüm virajı olarak bilinen yerde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Zekeriya Yenilmez (51) yönetimindeki 06 BMP 13 plakalı kamyon Karaman-Mut istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp devrildi.

KURTARILAMADI

Marketlerle eşya taşıtan kamyonun kasası tamamen yok olurken kabini hurdaya döndü. Sürücü Yenilmez ise kazada olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Mersin haberleri

İlgili Haberler

Mersin’de 'sahte içki' üreten şahıs yakalandı

Mersin’de 'sahte içki' üreten şahıs yakalandı
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Mersin’de sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı

Mersin’de sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akaryakıtta tabela değişti... Benzin ve motorine zam, otogaza indirim pompaya yansıdı: 3 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta tabela değişti... Benzin ve motorine zam, otogaza indirim pompaya yansıdı: 3 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!

Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!
İstanbul'da sabaha karşı 1 Mayıs baskınları: Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da sabaha karşı 1 Mayıs baskınları: Çok sayıda gözaltı var!
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı
İYİ Partili Ayyüce Türkeş, Atatürk dönemini hedef aldı!

İYİ Partili Ayyüce Türkeş, Atatürk dönemini hedef aldı!
Beraber görüntülenmişlerdi! Sıla Türkoğlu’ndan açıklama geldi

Beraber görüntülenmişlerdi! Sıla Türkoğlu’ndan açıklama geldi
Anayasa profesörü Kaboğlu'ndan 'yeni anayasa' yorumu: 2017 kurgusunu çöpe atmak gerekir

Anayasa profesörü Kaboğlu'ndan 'yeni anayasa' yorumu: 2017 kurgusunu çöpe atmak gerekir
Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu… Listede Türkiye’den 5 oyuncu da var!

Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu… Listede Türkiye’den 5 oyuncu da var!