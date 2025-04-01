Geri manevra yapan kamyonun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu 85 yaşındaki Mustafa Ayrıç hayatını kaybetti.

Geri manevra yapan kamyonun altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 01.04.2025 - 12:14

Efeler ilçesinde, Ilıcabaşı Mahallesi 315 Sokak'ta meydana gelen kazada kamyoneti kullanan Z.Y., geri manevra yaparken Mustafa Ayrıç’a çarptı. Kamyonun altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Mustafa Ayrıç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #aydın #Efeler

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