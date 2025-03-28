Sivas'ta feci kaza...Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Suşehri ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta feci kaza...Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 28.03.2025 - 09:35

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Akçaağıl Köyü yakınlarında saat 01.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Reşat Poyraz yönetimindeki yolcu otobüsü ile Senel Sercan idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Sercan ile yanındaki kişi ve otobüs şoförü Poyraz birlikte otobüste bulunan 7 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı 10 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #kaza #otomobil #sivas #yolcu otobüsü

İlgili Haberler

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü!

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 kişi öldü!
AKP Gerede İlçe Başkanı kazada yaşamını yitirdi

AKP Gerede İlçe Başkanı kazada yaşamını yitirdi
Feci kaza... Aydın'da yolcu otobüsü bariyere çarptı: 1 ölü, 26 yaralı

Feci kaza... Aydın'da yolcu otobüsü bariyere çarptı: 1 ölü, 26 yaralı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler