Sivas'ta feci kaza...Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 28.03.2025 - 09:35

Güncelleme: 28.03.2025 - 09:57

Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Akçaağıl Köyü yakınlarında saat 01.00 sıralarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Reşat Poyraz yönetimindeki yolcu otobüsü ile Senel Sercan idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Sercan ile yanındaki kişi ve otobüs şoförü Poyraz birlikte otobüste bulunan 7 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı 10 kişi, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.