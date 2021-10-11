Gerici Akit Nihal Yalçın'ı hedef aldı: Yüzü dışında bütün vücudunu blurladılar
Yeni Akit, oyuncu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'daki konuşmasını yayınlarken oyuncunun yüzü hariç her yerini sansürledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ‘En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın’la Tamer Karadağlı arasında yaşanan diyalog gündemdeki yerini koruyor.
Ödül töreni sırasında konuşması bitmeden kendisine ödülünü veren Tamer Karadağlı'ya tepki gösteren Yalçın, “’Sus’ mu dediniz? ‘Artık sus’ mu diyorsunuz?” çıkışında bulunmuştu.
Karadağlı'nın tavırları gündem olmuş, birçok eleştiri ve tepki gelmişti.
YENİ AKİT ŞAŞIRTMADI
Yeni Akit ise yaşanılan olayı, "Ödül töreninde boş boş konuşan Nihal Yalçın'a sunucu Tamer Karadağlı bile dayanamadı!" sözleriyle paylaştı. Gerici Akit, ödül törenindeki anların videosunu paylaşırken Nihal Yalçın'ın yalnızca yüzü sansürsüz bir şekilde yer aldı.
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