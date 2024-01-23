Gerici dernekten liselilere gezi

Yayınlanma: 23.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.01.2024 - 04:00

Derneğin gençlik merkezine götürülen öğrencilere daha sonra İstanbul’un tarihi camileri gezdirildi.

Öğretmenler eşliğindeki geziye ilişkin okulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Sosyal medya kulübü öğrencilerimizle Önder İmam Hatipliler Derneği Gençlik Merkezi’nde kahvaltıya katıldık ve ardından İslam kültür ve medeniyeti’nin mimari izlerini görmek üzere Karaköy Arap Camisi, Yeni Camisi ve Nuru Osmaniye Camisileri’ni gezdik” dendi.

İktidara yakınlığıyla bilinen derneğin başkanı Abdullah Ceylan, Kartal İmam Hatip Lisesi mezunu. Dernek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP yönetimindeyken belediyeden 18.3 milyon liralık fon almasıyla ve öğrenciler arasında harem selamlık etkinlikleriyle yapmasıyla gündeme gelmişti.