İlber Ortaylı skandal görüntülere ilişkin konuştu!

Tarihçi İlber Ortaylı, kendisinin nikah şahitliğini yaptığı ‘hanedan’ düğününde Cumhuriyet’in kurucularına hakaret edilmesine ilişkin konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:36
İlber Ortaylı skandal görüntülere ilişkin konuştu!
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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde nikah şahidi olmuş ve düğünde skandal ifadeler kullanılmıştı. 

Yeni Akit Gazetesi yazarı ve eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz’dan Cumhuriyet’in kurucularına hakaret ederek “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

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Söz konusu görüntülere ilişkin OdaTV’ye konuşan İlber Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Vallahi beni ilgilendirmez Şevki Yılmaz, kim olduğunu da bilmiyorum, tanımıyorum. O kızı, Berna'yı severim ve dedesi Harun Efendi'yi... Gözümün önünde büyüdü. Düğüne çağırdılar. Böyle düğünler için falan böyle konuşulmaz. İşte o kadar."


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