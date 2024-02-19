İlber Ortaylı skandal görüntülere ilişkin konuştu!
Tarihçi İlber Ortaylı, kendisinin nikah şahitliğini yaptığı ‘hanedan’ düğününde Cumhuriyet’in kurucularına hakaret edilmesine ilişkin konuştu.
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde nikah şahidi olmuş ve düğünde skandal ifadeler kullanılmıştı.
Yeni Akit Gazetesi yazarı ve eski Refah Partisi milletvekili Şevki Yılmaz’dan Cumhuriyet’in kurucularına hakaret ederek “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” ifadelerini kullandı.
Göz Atın
Söz konusu görüntülere ilişkin OdaTV’ye konuşan İlber Ortaylı, şu ifadeleri kullandı:
"Vallahi beni ilgilendirmez Şevki Yılmaz, kim olduğunu da bilmiyorum, tanımıyorum. O kızı, Berna'yı severim ve dedesi Harun Efendi'yi... Gözümün önünde büyüdü. Düğüne çağırdılar. Böyle düğünler için falan böyle konuşulmaz. İşte o kadar."
En Çok Okunan Haberler
-
- Gözaltına alınan Altun'dan 'laiklik' hatırlatması!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- Cumhuriyet'e konuştu: Kadın taşlayan Taliban aklı
- Lütfü Savaş'tan ilk açıklama
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- Emeklilere 'ek zam' hazırlığı
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- 'İslam devletinin yolu açılır'
- İYİ Parti'de kritik istifa