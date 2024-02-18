II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi: Şahitleri İlber Ortaylı oldu!

Yayınlanma: 18.02.2024 - 15:48

Güncelleme: 18.02.2024 - 15:48

II. Abdülhamid'in torunu Berna Sultan Osmanoğlu, İstanbul Beykoz'da düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi.

Osmanlı ailesinin hayattaki kadın üyelerinden biri olan Berna Sultan Osmanoğlu (25), geçen cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beykoz Sosyal Tesisi’nde gerçekleşen düğünle dünyaevine girdi.

Düğün törenine Kuran tilavetiyle başlandı. Daha sonra mehter takımının marşlar çaldığı düğünde saz heyeti tasavvuf musikisinden örnekler sundu.

Seçtikleri ilginç gelinlik ve damatlık kıyafetleriyle dikkat çeken çiftin nikâhı Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından kıyıldı.

İLBER ORTAYLI ŞAHİTLERİ OLDU

Gelin ve damadın şahitliklerini ise tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz ve TV programcısı Mehmet Fatih Çıtlak yaptı.

Gelinin babası Orhan Osmanoğlu, dördüncü evladının da yuvasını kurmasından çok mutlu olduğunu ifade ederek, geriye bir evladının kaldığını belirtti.